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16:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаил Бабич: «Татарстан лидирует в ПФО по инвестиционной привлекательности»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Татарстан лидирует в ПФО по инвестиционной привлекательности, рассказал во время выступления на заседании Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Источник: ИА Татар-информ

В частности Бабич отметил, что сформировалась группа регионов где последовательно улучшается инвестиционное состояние. На федеральном уровне определены 12 целевых моделей для улучшения инвестиционной ситуации, рассказал чиновник.

Касаясь вопроса реализации мер по развитию малого и среднего бизнеса Бабич отметил, что В 2016 году утверждена стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. В июле прошлого года в административный кодекс внесены изменения, которые предполагают либерализацию законодательства в отношении субъектов МСП, когда вместо штрафов при первом нарушении выносится предупреждение.

Также создан реестр предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, это сделано чтобы субъекты МСП не доказывали, что они малый и средний бизнес, пояснил Михаил Бабич.

«Государство идет на встречу бизнесу, но не должна быть излишняя либерализация для того чтобы “адекватно наказать тех, кто этого достоин”» — подчеркнул чиновник.

За 2015 — 2016 гг. обращения от уполномоченных по правам увеличились на 15 процентов. В качестве возможности исправить ситуацию Михаил Бабич назвал деятельность уполномоченных по правам предпринимателей.

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