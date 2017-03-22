В Татарстане создали Фонд помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка

Кроме него учредителями фонда являются еще три физлица, которых Булат Бакеев не назвал. Сам Булат Бакеев является пострадавшим клиентом ТФБ. Он говорит, что в этом банке у него зависли порядка 900 тыс. рублей.

Предполагается, что фонд, об образовании которого уже не первую неделю говорят пострадавшие клиенты потерявших лицензии банков, будет выкупать права требования пострадавших клиентов. Как сказал Булат Бакеев, средства в него будут поступать от предприятий, которые не хотят роста социальной напряженности в республике. Но процесс это не быстрый. «За две недели мы деньги не соберем», — сказал Булат Бакеев.

Офиса у фонда пока нет, но его обещают открыть в ближайшее время. Кто именно сможет претендовать на получение средств из фонда, определит его попечительский совет, который пока тоже еще не создан.

Митинги, которые организуют клиенты рухнувших банков, Булат Бакеев назвал «нормальным гражданским процессом». Он сам участвовал в этих акциях и считает, что люди имеют право их проводить, главное — не нарушать закон. В то же время соучредитель фонда не считает нужным смешивать экономические требования с политическими. Он намерен от них дистанцироваться.