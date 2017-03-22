Объем дорожного фонда Воронежской области в 2017 году составит 9,3 млрд рублей

Объем дорожного фонда Воронежской области в 2017 году составит почти 9,3 млрд рублей, сообщил председатель облдумы Владимир Нетесов на выездном заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности в Россоши во вторник, 21 марта. Чиновник назвал сумму «значительной» и призвал рационально использовать выделяемые деньги.

Владимир Нетесов подчеркнул, что состояние дорог в регионе вызывает «немало справедливой критики автомобилистов».

— Объем дорожного фонда области в 2017 году, предусмотренный законом о бюджете области, составит 9,288 млрд рублей. Сумма очень значительная для последних лет, и люди вправе надеяться, что ремонт дорог будет проведен качественно и в срок. Для этого необходимо в ближайшее время подготовить план работ и согласовать его с населением. Людям не надо рассказывать про перепады температур, особенности нашего климата и отсутствие необходимой техники — надо просто качественно отремонтировать дороги и обеспечить на них максимальный уровень комфорта и безопасности, — отметил Владимир Нетесов.

Спикер облдумы подчеркнул, что пока законодательство о проведении конкурсных процедур ценовой фактор определяет важнейшим критерием поиска победителя. Но, по словам Нетесова, и сейчас «есть возможность не допустить того, чтобы победителями стали сомнительные фирмы».

— Каждая копейка областного и муниципальных дорожных фондов должна быть потрачена эффективно. Я призываю муниципалитеты и общественников проконтролировать, как будут израсходованы деньги, выделенные на благоустройство дорог. Со стороны областной думы считаю необходимым обратиться к депутатам Госдумы для внесения изменений в федеральное законодательство о механизме проведения конкурсных процедур: мы должны тратить бюджетные средства экономно, но с учетом максимально возможного качества проводимых работ, — сказал Владимир Нетесов.

Замруководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Олег Беляков напомнил, что в 2017 году начнется строительство участка дороги М4 «Дон» в обход Павловска и Лосево и продолжится капремонт подъездной дороги А134 от М4 «Дон» к Воронежу. Беляков добавил, что в 2017 году планируется отремонтировать не менее 165 км участков дорог и продолжить реконструкцию моста через реку Битюг на «М4 “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск».

Кроме того, в 2017 году планируется приступить к созданию на территории региона системы автоматического весогабаритного контроля транспортных средств, что позволит «повысить уровень сохранности существующих дорог и объем поступлений в региональный дорожный фонд за счет штрафов». Пока прорабатываются финансово-экономические модели реализации проекта.

Замначальника управления госинспекции по безопасности дорожного движения регионального ГУ МВД Станислав Коняев привел статистику по ДТП с участием детей.

— Практически в каждом втором происшествии (50,6%) дети пострадали в качестве пассажиров. Из 18 погибших на дорогах области 14 детей находились в автомобилях. Каждый второй перевозился без использования детского удерживающего устройства. В большинстве случаев именно родители, сознательно нарушая правила дорожного движения, идут на обгон, зная, что он запрещен, превышают скорость, садятся за руль в нетрезвом состоянии, экономят на приобретении детского кресла, — сказал Станислав Коняев.

По словам чиновника, с участием детей-пешеходов происходит каждая третья авария (36,3%): в 122 таких зарегистрированных ДТП погибли три человека и 124 получили травмы. В каждом четвертом случае дети пострадали по собственной неосторожности. Кстати, перед заседанием его участники посетили россошанский развлекательно-развивающий центр «Изумрудный», где инспекторы ГИБДД и воспитатели помогают детям освоить азы правил дорожного движения, учат управлять электрокарами и рассказывают о безопасности для пешеходов. Владимир Нетесов порекомендовал использовать россошанский опыт в других муниципалитетах — это позволило бы снизить количество ДТП с участием детей.

На показатели аварийности влияет и состояние дорог, отметил начальник отдела дорожной инспекции управления госинспекции по безопасности дорожного движения регионального ГУ МВД Константин Иванников. По его словам, более 70% улиц в течение девяти месяцев в году эксплуатируются без дорожной разметки, а проезжая часть некоторых дорог имеет пучения и трещины, выбоины, колейность, просадки. Кроме того, свыше 30% существующего барьерного ограждения требует замены.

Председатель Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин напомнил о внесенном в Госудуму проекте закона о продлении договора ОСАГО в случае отсутствия бланков страховых полисов и рассказал о формировании общественного консультативного совета по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения. Цель нового органа — обсуждение проблем правового регулирования и правоприменительной практики в сфере транспорта и дорожного движения, а также обеспечение эффективного взаимодействия облдумы с общественностью.

— В комитете на рассмотрении находится проект закона Воронежской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской области «О дорожном фонде Воронежской области». Он дополняется положениями, регулирующими возможность увеличения (уменьшения) объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда в текущем финансовом году и очередном финансовом году при формировании дорожного фонда, — резюмировал Владимир Верзилин.