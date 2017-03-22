Борис Дубровский поручил главе регионального миндора обратить особое внимание на сельские дороги

«Уже сейчас необходимо провести всю подготовку, чтобы при наступлении необходимого температурного режима начать дорожные ремонтные работы во всех городах и районах Челябинской области», — поручил губернатор министру на состоявшейся сегодня, 22 марта, встрече.

Как доложил Дмитрий Микулик, дорожный фонд Челябинской области на 2017 год составит 10,59 миллиарда рублей, в том числе 1,308 миллиарда рублей — средства федерального бюджета.

Губернатор поручил министру обратить особое внимание на объекты, вошедшие в федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий. «На это направление в этом году получено в 2,5 раза больше средств, чтобы построить качественные и современные дороги там, где раньше были только грунтовые», — отметил Борис Дубровский.

Как уточнили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на сельские дороги в этом году будет направлено более полумиллиарда рублей, в том числе 308,95 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти средства будет построена одна дорога и реконструировано восемь дорог в Агаповском, Красноармейском, Троицком и Еткульском районах. За 2015−2016 годы по этой программе построено и реконструировано всего пять объектов.

Всего в 2017 году в области будет построено не менее 70 километров дорог областного и муниципального значения.