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15:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поручил главе регионального миндора обратить особое внимание на сельские дороги

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министру дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрию Микулику провести всю необходимую подготовку к дорожному сезону, чтобы своевременно начать ремонтные работы.

Источник: Uralpress.ru

«Уже сейчас необходимо провести всю подготовку, чтобы при наступлении необходимого температурного режима начать дорожные ремонтные работы во всех городах и районах Челябинской области», — поручил губернатор министру на состоявшейся сегодня, 22 марта, встрече.

Как доложил Дмитрий Микулик, дорожный фонд Челябинской области на 2017 год составит 10,59 миллиарда рублей, в том числе 1,308 миллиарда рублей — средства федерального бюджета.

Губернатор поручил министру обратить особое внимание на объекты, вошедшие в федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий. «На это направление в этом году получено в 2,5 раза больше средств, чтобы построить качественные и современные дороги там, где раньше были только грунтовые», — отметил Борис Дубровский.

Как уточнили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на сельские дороги в этом году будет направлено более полумиллиарда рублей, в том числе 308,95 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти средства будет построена одна дорога и реконструировано восемь дорог в Агаповском, Красноармейском, Троицком и Еткульском районах. За 2015−2016 годы по этой программе построено и реконструировано всего пять объектов.

Всего в 2017 году в области будет построено не менее 70 километров дорог областного и муниципального значения.

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