Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга выставили на торги за 653 млн руб на сайте бесплатных объявлений

Согласно сообщению, размещенному на сайте, в минувший вторник информацию о продаже радиотелевизионной передающей станции и земельного участка площадью 46,8 тыс. кв. метров разместило ЗАО «Сбербанк-АСТ».

«Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ».