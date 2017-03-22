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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга выставили на торги за 653 млн руб на сайте бесплатных объявлений

Екатеринбург. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга стоимостью 652,8 млн рублей выставили на продажу через бесплатную доску объявлений на одном из сайтов в интернете.

Согласно сообщению, размещенному на сайте, в минувший вторник информацию о продаже радиотелевизионной передающей станции и земельного участка площадью 46,8 тыс. кв. метров разместило ЗАО «Сбербанк-АСТ».

«Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ».

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