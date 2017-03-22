Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга выставили на торги за 653 млн руб на сайте бесплатных объявлений
Екатеринбург. 22 марта.
Екатеринбург. 22 марта.
Согласно сообщению, размещенному на сайте, в минувший вторник информацию о продаже радиотелевизионной передающей станции и земельного участка площадью 46,8 тыс. кв. метров разместило ЗАО «Сбербанк-АСТ».
«Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ».