Михаилу Бабичу в Казани подарили танк

Посетить это производство полпред Президента в ПФО обещал еще в один из своих предыдущих визитов, когда побывал в расположенном на территории стадиона «Казань-арена» детском научно-образовательном центре «Зарница». В плотном графике Михаила Бабича на осмотр предприятия отводился всего час, но в отведенное время уложиться не удалось. Увлекся. Причем с первых шагов. Равно как и сопровождавшие полпреда Президента и лидера Татарстана официальные лица: заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министра республики — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова и др.

Цели предприятия амбициозны — постепенно выдавить с российского рынка зарубежные образцы учебного оборудования и тренажеров. Артур Абдульзянов, гендиректор компании «Зарница», пояснил: «Основные наши направления — это 16 направлений. Мы начинали с детских автогородков по безопасности дорожного движения, постепенно развили все направления. Последнее — робототехника, макеты. Каждое направление несет в себе образовательную нагрузку. С помощью нашего оборудования люди узнают — как обезопасить себя в случае катастроф или катаклизмов». А также получить знания и закрепить уже имеющиеся навыки. Уже сейчас более двух тысяч образцов по 16 направлениям могут позволить полностью укомплектовать и школьную учебную лабораторию, и центр по подготовке и повышению квалификации специалистов.

Тренажеры пожарные, военные, медицинские, производственные, учебные пособия для школ и организаций, обучающих людей с ослабленным зрением, оборудование для спортплощадок по сдаче ГТО и для обучения водительскому мастерству… Мимо одного из таких Михаил Бабич пройти не смог — решил попробовать себя в преодолении горного подъема на имитаторе автомобиля «КАМАЗ». С задачей — справился, а спустившись с подножки отметил: «Полное ощущения присутствия. Чувствуется каждый камень и ямка на дороге. Угол наклона — тоже прочувствовал».

«Мы готовы взяться за самые сложные задачи. Предприятию заказывают то, чего нет в стране. И мы делаем», — сообщил Артур Абдульзянов. Даже часть оборудования для собственного производства. «Ну, если нет нужного нам оборудования — не делает его никто, то приходится решать вопрос своими силами», — даже не похвалился, а констатировал факт руководитель компании.

Сегодня на оборудовании татарстанской компании в разных регионах России и ближнем зарубежье готовят машинистов для железных дорог и метро, рабочих станков с ЧПУ, сварщиков, электриков, слесарей, механиков, трактористов и комбайнеров, сантехников, медиков и водителей. А само производство испытывает кадровый голод: «Мы сами обучаем, готовим специалистов для себя. Найти уже готовых специалистов сложно», — отметил руководитель предприятия.

Новое направление — робототехника. Не игровая, а именно — производственная. Упор — на манипуляторную технику. Заключено соглашение с лицеем КФУ: студенты проходят на предприятии практику, а на «Зарнице» к ним приглядываются на предмет дальнейшего трудоустройства. «Мы пошли дальше — совместно с КФУ делаем мультимедийные пособия для начинающего робототехника. В России такого до нас никто не делал. Виртуальный 3D-конструктор», — представил новинку Михаилу Бабичу Артур Абдульзянов. Еще одна новинка — тренажер для обучения пилотов самолетов в условиях, приближенных к реальным. Конструкция сейчас в проработке, но обещает стать прорывом в мировой системе подготовки летчиков. До татарстанской компании никто не выстраивал тренажер на манипуляторе. Семь авиакомпаний, в том числе зарубежных, уже продемонстрировали интерес к создаваемому оборудованию.

А перед тем, как покинуть предприятие, Михаил Бабич получил неожиданный подарок — макет танка. Тоже — новинки. Настоящую боевую машину планируется запустить в серийный выпуск и принять на вооружение Российской Армии.