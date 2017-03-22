Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Фигуранта дела о резиденции Путина задержали при попытке скрыться
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
17:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаилу Бабичу в Казани подарили танк

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили одну из крупнейших в РФ компаний по разработке и производству инновационного учебного оборудования и тренажеров — казанское производственное объединение «Зарница».

Источник: ИА Татар-информ

Посетить это производство полпред Президента в ПФО обещал еще в один из своих предыдущих визитов, когда побывал в расположенном на территории стадиона «Казань-арена» детском научно-образовательном центре «Зарница». В плотном графике Михаила Бабича на осмотр предприятия отводился всего час, но в отведенное время уложиться не удалось. Увлекся. Причем с первых шагов. Равно как и сопровождавшие полпреда Президента и лидера Татарстана официальные лица: заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министрареспублики — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова и др.

Цели предприятия амбициозны — постепенно выдавить с российского рынка зарубежные образцы учебного оборудования и тренажеров. Артур Абдульзянов, гендиректор компании «Зарница», пояснил: «Основные наши направления — это 16 направлений. Мы начинали с детских автогородков по безопасности дорожного движения, постепенно развили все направления. Последнее — робототехника, макеты. Каждое направление несет в себе образовательную нагрузку. С помощью нашего оборудования люди узнают — как обезопасить себя в случае катастроф или катаклизмов». А также получить знания и закрепить уже имеющиеся навыки. Уже сейчас более двух тысяч образцов по 16 направлениям могут позволить полностью укомплектовать и школьную учебную лабораторию, и центр по подготовке и повышению квалификации специалистов.

Тренажеры пожарные, военные, медицинские, производственные, учебные пособия для школ и организаций, обучающих людей с ослабленным зрением, оборудование для спортплощадок по сдаче ГТО и для обучения водительскому мастерству… Мимо одного из таких Михаил Бабич пройти не смог — решил попробовать себя в преодолении горного подъема на имитаторе автомобиля «КАМАЗ». С задачей — справился, а спустившись с подножки отметил: «Полное ощущения присутствия. Чувствуется каждый камень и ямка на дороге. Угол наклона — тоже прочувствовал».

«Мы готовы взяться за самые сложные задачи. Предприятию заказывают то, чего нет в стране. И мы делаем», — сообщил Артур Абдульзянов. Даже часть оборудования для собственного производства. «Ну, если нет нужного нам оборудования — не делает его никто, то приходится решать вопрос своими силами», — даже не похвалился, а констатировал факт руководитель компании.

Сегодня на оборудовании татарстанской компании в разных регионах России и ближнем зарубежье готовят машинистов для железных дорог и метро, рабочих станков с ЧПУ, сварщиков, электриков, слесарей, механиков, трактористов и комбайнеров, сантехников, медиков и водителей. А само производство испытывает кадровый голод: «Мы сами обучаем, готовим специалистов для себя. Найти уже готовых специалистов сложно», — отметил руководитель предприятия.

Новое направление — робототехника. Не игровая, а именно — производственная. Упор — на манипуляторную технику. Заключено соглашение с лицеем КФУ: студенты проходят на предприятии практику, а на «Зарнице» к ним приглядываются на предмет дальнейшего трудоустройства. «Мы пошли дальше — совместно с КФУ делаем мультимедийные пособия для начинающего робототехника. В России такого до нас никто не делал. Виртуальный 3D-конструктор», — представил новинку Михаилу Бабичу Артур Абдульзянов. Еще одна новинка — тренажер для обучения пилотов самолетов в условиях, приближенных к реальным. Конструкция сейчас в проработке, но обещает стать прорывом в мировой системе подготовки летчиков. До татарстанской компании никто не выстраивал тренажер на манипуляторе. Семь авиакомпаний, в том числе зарубежных, уже продемонстрировали интерес к создаваемому оборудованию.

А перед тем, как покинуть предприятие, Михаил Бабич получил неожиданный подарок — макет танка. Тоже — новинки. Настоящую боевую машину планируется запустить в серийный выпуск и принять на вооружение Российской Армии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казань оказалась в топе предпочтений москвичей на майские праздники
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
ЦБ заявил о незаконном выводе 183 млрд рублей из РФ в 2016 году
Медведев предложил сажать чиновников в open space
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь