На границе Крыма и Украины откроют три автостанции

Железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной прекращено по инициативе соседнего государства в декабре 2014 года. И с тех пор, чтобы добраться до пункта назначения в Украине, надо доехать до государственной границы, пешком пройти буферную зону и сесть на автобус, курсирующий по маршрутам соседней страны. С открытием автостанций «МАПП «Джанкой», «МАПП «Армянск» и МАПП «Перекоп» путешествие в соседнее государство уже не будет сопряжено с таким количеством неудобств.

По словам министра транспорта РК Анатолия Волкова, помимо автостанций на границе в Крыму откроются еще шесть автостанций — это «Малореченское», «Солнечногорское», «Приветное», «Новый Свет», «Утес», «Профессорский Уголок». Сейчас проводится благоустройство прилегающих к ним территорий, ремонт и наладка громкоговорящих устройств. Также на автостанциях обновляются информационно-справочные материалы для пассажиров.

— С каждым годом поток туристов увеличивается, подготовка к новому курортному сезону находится в завершающей стадии, и в мае все автостанции республики будут переведены на летний режим работы в соответствии с графиками движения рейсовых автобусов. Автовокзал «Ялта» будет работать круглосуточно, — подчеркнул Анатолий Волков.

При этом за счет организации более 70 сезонных маршрутов количество рейсов в направлении основных курортных городов и поселков Республики Крым увеличится на 25 процентов.