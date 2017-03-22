В «Киевавтодоре» СБУ и ГПУ проводят обыски

«Сегодня с 9.30 в коммунальной корпорации “Киевавтодор” Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводят следственные действия. Работа предприятия частично парализована», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве 10 путепроводов являются «ограниченно годными для эксплуатации», аварийных путепроводов нет.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Обошлось без пострадавших, был поврежден один автомобиль. В результате инцидента движение транспорта по мосту перекрыли до завершения его обследования. В связи с этим несколько троллейбусных маршрутов изменили схему движения. В свою очередь водителей, планирующих поездку в центр через Шулявский путепровод, попросили не использовать собственный транспорт или воспользоваться объездными маршрутами.