Набиуллина заявила о незаконном выводе 183 млрд рублей из России в 2016 году

«За 4 года мы вынуждены были отозвать лицензию у более 300 банков — у 317 кредитных организаций», — сказала Набиуллина, отметив, что «в 70% случаев такие банки участвовали в обслуживании «теневой экономики» и сомнительных операций. По ее словам, оценка объема незаконного вывода средств за рубеж в 2013 году составляла 1,3 трлн рублей.
Сейчас, по нашим оценкам, это где-то 183 млрд за 2016 год. Сумма еще большая, но тем не менее снижение в 9 раз.
Эльвира Набиуллинаглава Банка России
Что касается незаконного обналичивания средств, то его объем за тот же период, по оценкам ЦБ, снизился с 1,2 трлн рублей до чуть более 500 млрд, «но тоже есть чем дальше заниматься».