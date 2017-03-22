Набиуллина заявила о незаконном выводе 183 млрд рублей из России в 2016 году

«За 4 года мы вынуждены были отозвать лицензию у более 300 банков — у 317 кредитных организаций», — сказала Набиуллина, отметив, что «в 70% случаев такие банки участвовали в обслуживании «теневой экономики» и сомнительных операций. По ее словам, оценка объема незаконного вывода средств за рубеж в 2013 году составляла 1,3 трлн рублей.