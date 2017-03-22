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17:27 (мск), источник: Интерфакс

Набиуллина заявила о незаконном выводе 183 млрд рублей из России в 2016 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Объем незаконного вывода средств за рубеж из России сократился за последние годы в 9 раз, до около 180 млрд рублей, доложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в среду на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«За 4 года мы вынуждены были отозвать лицензию у более 300 банков — у 317 кредитных организаций», — сказала Набиуллина, отметив, что «в 70% случаев такие банки участвовали в обслуживании «теневой экономики» и сомнительных операций. По ее словам, оценка объема незаконного вывода средств за рубеж в 2013 году составляла 1,3 трлн рублей.

Сейчас, по нашим оценкам, это где-то 183 млрд за 2016 год. Сумма еще большая, но тем не менее снижение в 9 раз.
Эльвира Набиуллина
глава Банка России

Что касается незаконного обналичивания средств, то его объем за тот же период, по оценкам ЦБ, снизился с 1,2 трлн рублей до чуть более 500 млрд, «но тоже есть чем дальше заниматься».

Комментарии
5
Агабала Агабалаев
Красота!!! 183 млр. мелочь? Отозвали лицензию? Урааааа! Какое страшное наказание! А кто ответит на вопросы: Кто? Где они? Почему их не отправили " на отдых"? и.т.д.
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Николай Николаев
Да она,как будто бы об этом только узнала.Сама выводить небось и помогала за проценты от суммы выводимой из РФ.
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гриша гордиенко
Куда власти смотрят?
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