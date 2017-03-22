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16:34 (мск), источник: Publika.md

Пенсии вырастут минимум на 21%

Пенсии в апреле начнут рассчитывать по новой формуле — об этом на сегодняшнем заседании кабмина напомнил премьер Павел Филип.

Источник: AP 2017

По его словам, после перерасчета выплаты вырастут минимум на 21%. На первом этапе пересчитают пенсии тем, кто вышел на заслуженный отдых с 2001 по 2008 год. Минимальная пенсия составит 1026 леев.

Также с 1 апреля пенсии всех категорий будут проиндексированы на 6,8%

Напомним, 10 декабря 2016 парламент одобрил в первом чтении законопроект о повышении пенсий. Документ предусматривает, что выплаты будут рассчитываться по единой формуле.

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