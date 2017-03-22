Концентрация формальдегида в воздухе Ростова превышает допустимый уровень

Промышленные предприятия и автотранспорт — вот главные виновники загрязнения воздуха в Ростове, по данным экологов. На встрече главы города с советом директоров звучит тревожная статистика.

«Уровень загрязнения воздуха в Ростове-на-Дону — в самом компактном городе-миллионнике России — по некоторым загрязняющим веществам остается повышенным. Среднегодовые концентрации пыли, сажи, формальдегида и фторида водорода превышают предельно допустимые уровни», — комментирует председатель комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Владимир Василенко.

Впрочем, за последний год список предприятий-нарушителей экологического спокойствия Ростова сократился, а вот привести в порядок городской транспорт — дело ближайшего будущего. В течение полутора лет к Чемпионату мира по футболу обновят сам автопарк — закупят 200 новых автобусов, 50 из них будут работать на газомоторном топливе.

«Задача ставилась приобрести 50 процентов автобусов, но поскольку отсутствует инфраструктура, решили пока остановится на четверти. 50 автобусов будут работать на газе, эти машины уже доставили в город», — поясняет глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Количество автобусов, работающих на газомоторном топливе, планируют постепенно увеличивать. также город продолжит закупать новые трамваи, и средства на это в бюджете Ростова есть, уверяет глава администрации.

«Троллейбусы мы заместим автобусами на газомотроном топливе. У нас нет возможности заменить все виды транспорта, поэтому на период игр ЧМ-2018 они использоваться не будут», — отмечает глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

А еще в городе этой весной уберут 300 брошенных и уже вросших в землю автомобилей. Они мешают движению транспорта, ремонту дорог и уборке дворов, которые городские власти намерены провести в ближайший месяц.