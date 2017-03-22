Концентрация формальдегида в воздухе Ростова превышает допустимый уровень
Донская столица планирует масштабное обновление городского транспорта. И дело не только в приближающемся Чемпионате мира по футболу, жители
Донская столица планирует масштабное обновление городского транспорта. И дело не только в приближающемся Чемпионате мира по футболу, жители
Промышленные предприятия и автотранспорт — вот главные виновники загрязнения воздуха в Ростове, по данным экологов. На встрече главы города с советом директоров звучит тревожная статистика.
«Уровень загрязнения воздуха в
Впрочем, за последний год список
«Задача ставилась приобрести 50 процентов автобусов, но поскольку отсутствует инфраструктура, решили пока остановится на четверти. 50 автобусов будут работать на газе, эти машины уже доставили в город», — поясняет глава администрации
Количество автобусов, работающих на газомоторном топливе, планируют постепенно увеличивать. также город продолжит закупать новые трамваи, и средства на это в бюджете Ростова есть, уверяет глава администрации.
«Троллейбусы мы заместим автобусами на газомотроном топливе. У нас нет возможности заменить все виды транспорта, поэтому на период игр ЧМ-2018 они использоваться не будут», — отмечает глава администрации
А еще в городе этой весной уберут 300 брошенных и уже вросших в землю автомобилей. Они мешают движению транспорта, ремонту дорог и уборке дворов, которые городские власти намерены провести в ближайший месяц.