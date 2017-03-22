Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Российский МИД о решении Украины: возмутительно, бесчеловечно
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
17:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Концентрация формальдегида в воздухе Ростова превышает допустимый уровень

Донская столица планирует масштабное обновление городского транспорта. И дело не только в приближающемся Чемпионате мира по футболу, жители города-миллионника больше не могут дышать пылью, сажей и формальдегидом. Ситуацию нужно срочно менять.

Промышленные предприятия и автотранспорт — вот главные виновники загрязнения воздуха в Ростове, по данным экологов. На встрече главы города с советом директоров звучит тревожная статистика.

«Уровень загрязнения воздуха в Ростове-на-Дону — в самом компактном городе-миллионнике России — по некоторым загрязняющим веществам остается повышенным. Среднегодовые концентрации пыли, сажи, формальдегида и фторида водорода превышают предельно допустимые уровни», — комментирует председатель комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Владимир Василенко.

Впрочем, за последний год список предприятий-нарушителей экологического спокойствия Ростова сократился, а вот привести в порядок городской транспорт — дело ближайшего будущего. В течение полутора лет к Чемпионату мира по футболу обновят сам автопарк — закупят 200 новых автобусов, 50 из них будут работать на газомоторном топливе.

«Задача ставилась приобрести 50 процентов автобусов, но поскольку отсутствует инфраструктура, решили пока остановится на четверти. 50 автобусов будут работать на газе, эти машины уже доставили в город», — поясняет глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Количество автобусов, работающих на газомоторном топливе, планируют постепенно увеличивать. также город продолжит закупать новые трамваи, и средства на это в бюджете Ростова есть, уверяет глава администрации.

«Троллейбусы мы заместим автобусами на газомотроном топливе. У нас нет возможности заменить все виды транспорта, поэтому на период игр ЧМ-2018 они использоваться не будут», — отмечает глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

А еще в городе этой весной уберут 300 брошенных и уже вросших в землю автомобилей. Они мешают движению транспорта, ремонту дорог и уборке дворов, которые городские власти намерены провести в ближайший месяц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
ЦБ заявил о незаконном выводе 183 млрд рублей из РФ в 2016 году
Медведев предложил сажать чиновников в open space
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь