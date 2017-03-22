Участок объездной дороги Симферополя откроют в 2018 году

«Сибавтобан» привлек в субподряд три крымские компании, это даст возможность использовать опыт компании с материка и загружать свои производственные мощности. На строительных площадках ведется постоянный контроль: подрядчик установил веб-камеры, в режиме онлайн можно видеть количество техники и работников на площадке. Кроме того, каждую неделю квадрокоптер с камерой будет фиксировать физические изменения на объекте.

Строительство участка объездной дороги предусмотрено Федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Четырехполосная автомагистраль первой категории соединит два направления — на Севастополь и на поселок Николаевка Симферопольского района, позволив разгрузить западные городские улицы от транзитного транспорта. Проект задумывали еще в советское время: на картах Симферополя уже тогда отмечали этот участок как проектируемый. После развала СССР денег в украинской казне хватило только на фрагмент от Евпаторийского шоссе до дороги на Николаевку.

В целом у Украины не хватало средств на ремонт имеющихся дорог в Крыму, что говорить о новых. К проекту вернулись после 2014-го, когда поток транспорта резко вырос. Больше года ушло на переработку проекта в соответствии с новыми стандартами и проведением конкурса. В конце декабря прошлого года с победителем, которым стала компания из Новосибирска, был подписан госконтракт.

— Мы из Сибири, у нас немалый опыт строительства дорожных объектов в значительно более сложных погодных условиях, чем в Крыму, — говорит заместитель генерального директора компании «Сибавтобан» Александр Дончук. — Современные технологии позволяют работать при температуре до плюс пяти градусов, а если использовать химические добавки — до минус десяти. В мороз можно заниматься устройством земельного полотна, основания. Так что в Крыму строить дороги можно почти круглый год.

— На объекте работает 190 человек, две трети из них- местные, — рассказал гендиректор «Сибавтобана» Андрей Мороцкий. — Вахтовым методом работает только инженерно-технический состав. Но надеемся, что профессионализм крымчан позволит в будущем привозить меньше сибиряков. На пике работ количество рабочих планируем увеличить до 600 человек.

Часть предварительных работ уже завершена: например, сделана геодезическая разбивочная основа, проведено разминирование, снят растительный грунт, вынуто 60 тысяч кубометров земли. Самое главное теперь — правильно уложить земельное полотно будущей дороги, ведь от него зависит, будут ли впоследствии возникать деформации дорожной одежды от большой нагрузки и перепадов температуры.

При строительстве дорожного полотна желательно максимально использовать местные грунты, но они оказались малопрочными, потому подходящие породы придется завозить с материка. Их качество определяют в специальной лаборатории, развернутой прямо на стройплощадке.

— Грунты здесь неоднородные, их приходится правильно сортировать, потому что слои дорожного полотна должны быть как раз однородными, — объясняет глава Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов. — Важен оперативный контроль грунта. Все необходимое оборудование лаборатории мы проверили, и оно полностью соответствует стандартам.

По маршруту трассы строители выравнивают рельеф — с холма высотой 32 метра предстоит снять около трех миллионов кубометров земли. На всей протяженности дороги переместят 5,7 миллиона кубометров. Специально для этого в Крым перебросили уникальную технику — 120-тонный карьерный комбайн, который позволит ускорить выполнение самых сложных земляных и технических работ и наверстать сроки, упущенные за прошлый год.

— Раньше грунт разбивали с помощью гидромолота, но это длилось очень долго, требовалось много дополнительной техники, — говорит Александр Дончук. — Карьерный комбайн совместил в себе функции экскаватора, дробилки и погрузчика. Его производительность — 1000−1200 тонн в час, так что за 11-часовую смену он вырабатывает 12 тысяч тонн грунта.

В апреле, когда погода позволит выйти на круглосуточный режим работы, ежедневная выработка самого комбайна увеличится до 20 тысяч тонн в сутки, а вместе с экскаваторами — до 35 тысяч тонн в смену. Большая часть снимаемого грунта используется для создания насыпи, другая пойдет на рекультивацию оврагов, ведь перепад высот по маршруту будущей дороги достигает 25−32 метров, которые предстоит выровнять.

Создав земельное полотно, можно будет укладывать основание дороги — это слои дорожной одежды, поверх которых кладется асфальтобетон в несколько накатов. В зависимости от нагрузки на будущую дорогу выбирается и толщина слоев — на дороге Дубки — Левадки она будет достигать одного метра.

В апреле на стройплощадке смонтируют мобильный асфальтобетонный завод, который обеспечит потребности стройки. Его производительность — 250 тонн в час.

— В июле начнется производство асфальтобетона, — говорит Александр Дончук.

Параллельно со строительством приходится оформлять земельные отношения на площади 96 гектаров — для реализации проекта ФЦП необходимо изъять у частных собственников 111 участков паевых земель. Уже оформлена передача 33-х, еще 78 планируют переоформить до конца года.

Справка «РГ».

Четырехполосная объездная дорога Дубки — Левадки категории 1Б протянется на 9,1 километра. Площадь дорожного полотна составит 170 тысяч квадратных метров, при ширине проезжей части 15 метров. Предстоит перенести магистральный газопровод, водовод, несколько линий электопередачи и связи, построить три путепровода, переход через железнодорожные пути и транспортную развязку на шоссе на Севастополь. Кроме того, будут уложены шесть водопропускных труб длиной 343 метра. Для защиты земляного полотна от переувлажнения и размыва предусмотрены системы поверхностного водоотвода. На дороге будут установлены ограждения и освещение. Гарантийный срок службы — восемь лет. Расчетная скорость движения по участку трассы составит 120 километров в час. Стоимость строительства объекта — 6,15 миллиарда рублей, завершение работ планируют на 30 августа 2018 года.