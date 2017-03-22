Власти Симферополя расторгают договоры с перевозчиками за несоблюдение вечернего расписания

Повторные проверки показали, что по-прежнему не придерживаются расписания 14 перевозчиков, сообщил во время совещания с главами муниципалитетов руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Проверка соблюдения расписания общественного транспорта в вечернее время суток проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

«По 14 маршрутам инициируем расторжение договоров и одностороннем порядке. Надеемся, что это стимулирует перевозчиков соблюдать прописанные в договорах условия и добросовестно работать», — сообщил Бахарев.

Он также анонсировал проведение в ближайшее время аукциона по городским маршрутам, а также сообщил об инициативе городских властей ужесточить наказание перевозчиков за несоблюдение условий договора. В частности, за несоблюдение прав льготников власти Симферополя предлагают ввести штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей, за несоблюдение предусмотренного договором расписания — от трех до пяти тысяч рублей, за повторное — вдвое выше.

Как проинформировал заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Рыбак, предложения администрации Симферополя вошли в разработанный министерством законопроект, которые сейчас находится в работе.

Этот законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в апреле, отметил в ходе совещания председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс. Он также напомнил, что с завтрашнего дня по поручению главы РК крымские депутаты подключаются к работе по выявлению перевозчиков-нарушителей и начинают мониторить соблюдение расписаний автобусных маршрутов в вечернее время.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в январе мониторинг Минтранса Крыма показал, что городские перевозчики не соблюдают расписание — в вечернее время суток горожане не могут уехать из районов. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рассматривает ряд кадровых изменений в администрации Симферополя в связи с качеством работы в городе маршрутных автобусов. И с тех пор по поручению руководства Крыма администрацией Симферополя проводится мониторинг движения общественного транспорта в вечернее время суток — с 20 до 23 часов.