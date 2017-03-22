СМИ назвали претендентов на пост главного редактора «Ведомостей»

Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания совета директоров издания, которое проходит в среду, 22 марта.

Дербилова является кандидатом от редакции газеты, в то время как Булавинов, по словам одного из источников агентства, выступает в качестве «внешнего человека с опытом руководства и с диджитал-опытом».

В октябре 2016 года стало известно, что нынешний главный редактор издания «Ведомости» Татьяна Лысова в марте 2017 года покинет свой пост. Накануне СМИ сообщили, что 22 марта должно состояться заседание совета директоров газеты, в рамках которого будет выбран новый главред.