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17:13 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ назвали претендентов на пост главного редактора «Ведомостей»

На пост главного редактора деловой газеты «Ведомости» рассматриваются шеф-редактор сайта vedomosti.ru Екатерина Дербилова и руководитель интернет-вещания «Первого канала» Илья Булавинов.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания совета директоров издания, которое проходит в среду, 22 марта.

Дербилова является кандидатом от редакции газеты, в то время как Булавинов, по словам одного из источников агентства, выступает в качестве «внешнего человека с опытом руководства и с диджитал-опытом».

В октябре 2016 года стало известно, что нынешний главный редактор издания «Ведомости» Татьяна Лысова в марте 2017 года покинет свой пост. Накануне СМИ сообщили, что 22 марта должно состояться заседание совета директоров газеты, в рамках которого будет выбран новый главред.

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