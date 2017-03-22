СМИ назвали претендентов на пост главного редактора «Ведомостей»
На пост главного редактора деловой газеты «Ведомости» рассматриваются
На пост главного редактора деловой газеты «Ведомости» рассматриваются
Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания совета директоров издания, которое проходит в среду, 22 марта.
Дербилова является кандидатом от редакции газеты, в то время как Булавинов, по словам одного из источников агентства, выступает в качестве «внешнего человека с опытом руководства и с диджитал-опытом».
В октябре 2016 года стало известно, что нынешний главный редактор издания «Ведомости» Татьяна Лысова в марте 2017 года покинет свой пост. Накануне СМИ сообщили, что 22 марта должно состояться заседание совета директоров газеты, в рамках которого будет выбран новый главред.