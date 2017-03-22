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18:15 (мск), источник: Volga News

Власти Самары планируют сократить количество управляющих компаний

В среду, 22 марта, в ходе общения с жителями Советского района глава Самары Олег Фурсов сообщил о планах по оптимизации численности управляющих компаний.

«Мы недовольны работой УК, у нас их слишком много. В свое время они создавались бесконтрольно. Сейчас у нас 89 компаний, к концу года хотим оставить 26», — рассказал он.

Мэр отметил, что к этому вопросу будут подключаться жители домов, которых не удовлетворяет работа УК.

«Чем крупнее компания, тем больше у нее средств для приобретения техники и найма персонала. У нас есть УК, обслуживающие всего два дома. Они просто транзитно собирают деньги и непонятно как расходуют, — отметил проблемы Олег Фурсов. — Мы вернули единый расчетно-кассовый центр в город, но через него ведут расчеты только 24 компании. Остальные отказываются сотрудничать, потому что не хотят раскрывать свои финансовые потоки, из-за этого возникают долги перед поставщиками ресурсов».

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