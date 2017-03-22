Власти Самары планируют сократить количество управляющих компаний

«Мы недовольны работой УК, у нас их слишком много. В свое время они создавались бесконтрольно. Сейчас у нас 89 компаний, к концу года хотим оставить 26», — рассказал он.

Мэр отметил, что к этому вопросу будут подключаться жители домов, которых не удовлетворяет работа УК.