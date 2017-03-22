НБУ ликвидирует «Вектор Банк»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов.

В НБУ сообщили, как блокада повлияет на курс гривны

В соответствии с решением правления Национального банка от 21 марта «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Вектор Банка» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов принято решение от 22 марта о начале процедуры ликвидации, которая продолжится 2 года.

Ликвидатором банка назначена Анна Савельева.

Отметим, что Набанк признал неплатежеспособным Вектор Банк 2 марта.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 86-е место (203,8 млн гривен) среди 93 действующих банков.