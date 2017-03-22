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17:51 (мск), источник: УНИАН

Власти Харькова решили повысить цены на проезд в общественном транспорте

За почти 4 года с момента последнего повышения значительно возросли расходы на составляющие стоимости тарифа и увеличилась минимальная заработная плата.

Источник: УНИАН

Исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в метрополитене с 3 до 4 грн за поездку, в трамваях и троллейбусах — с 2,5 грн до 3 грн за поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 22 марта, во время очередного заседания исполкома.

Докладывая о проектах решений, заместитель городского головы Михаил Фатеев отметил, что действующий в настоящее время тариф на проезд в метрополитене 3 грн за поездку был установлен еще в мае 2012 года.

По словам заместителя мэра, за это время в несколько раз увеличилась стоимость электроэнергии, цены на материальные ресурсы и техническое обслуживание, а также увеличилась минимальная заработная плата.

«Прошло уже почти 4 года. Значительно выросли расходы на составляющие стоимости тарифа», — сказал Фатеев, добавив, что убытки коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» в 2016 году составили 141,3 млн грн.

«Предлагается установить тариф в размере 4 грн за одну поездку», — сказал Фатеев.

Он отметил, что с пополненных ранее проездных Харьковского метрополитена за проезд будет сниматься стоимость по старому тарифу до момента нового пополнения.

С аналогичной мотивировкой Фатеев зачитал решение о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на 0,5 грн — до 3 грн. Оба решения члены исполкома поддержали без обсуждения.

Ожидается, что решение о повышении цен на проезд вступит в силу завтра, 23 марта.

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