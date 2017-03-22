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18:11 (мск), источник: БЕЛТА

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 марта. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

С 2.00 до 5.00 будут проводить технологические работы на одном из модулей аппаратно-программного комплекса Банковского процессингового центра. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек в части устройств банков и организаций торговли (сервиса), подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,5 млн карточек, к нему подключены 70,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 111,6 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.

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