Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 марта

С 2.00 до 5.00 будут проводить технологические работы на одном из модулей аппаратно-программного комплекса Банковского процессингового центра. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек в части устройств банков и организаций торговли (сервиса), подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,5 млн карточек, к нему подключены 70,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 111,6 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.