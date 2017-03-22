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19:19 (мск), источник: Фонтанка

Смольный готов показать концепцию развития транспортной системы Петербурга

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) готов представить общественности Концепцию развития транспортной системы Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» 22 марта в ведомстве, это пока не окончательный вариант документа, доработать его смогут жители Петербурга.

«Мы готовы сообщить о старте приема предложений граждан по Концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Предложения и замечания по разработанному документу принимаются в свободной форме по электронной почте kts@ctpspb.ru до 01 апреля 2017 года», — уточнили в КРТИ. Сам текст документа будет опубликован на официальных ресурсах комитета и Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга.

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В Смольном уточняют, что в рамках Концепции разработаны схемы развития метрополитена, городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, сформирован поэтапный перечень мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта. «Основной целью разработки Концепции является подготовка обосновывающих материалов для транспортного раздела нового Генерального плана Санкт-Петербурга, актуализация и корректировка некоторых положений транспортной стратегии Санкт-Петербурга, а также подготовка предложений по корректировке государственных программ Санкт-Петербурга», — сообщают в КРТИ.

В комитете обещают, что предложения общественности будут «тщательно рассмотрены специалистами КРТИ и по возможности учтены в документе». После 1 апреля, когда будут закончен сбор пожеланий горожан, Концепция будет вынесена на общественные слушания.

Напомним, черновик концепции развития транспортной инфраструктуры активисты-урбанисты Санкт-Петербурга обсудили еще в январе. Неокончательную версию документа тогда представил общественник, эколог, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. «Спросят, откуда документ? Отвечайте — Карпов всех сдал», — пошутил он тогда.

Общий объем масштабных дорожных строек Петербурга, которые были указаны в черновике, превысил три триллиона рублей. Участники обсуждений тогда пришли к выводу, что разработчики Концепции включили в нее несколько заведомо нереализуемых и спорных проектов.

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