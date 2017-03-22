Смольный готов показать концепцию развития транспортной системы Петербурга
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) готов представить общественности Концепцию развития транспортной системы
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) готов представить общественности Концепцию развития транспортной системы
Как сообщили «Фонтанке» 22 марта в ведомстве, это пока не окончательный вариант документа, доработать его смогут жители Петербурга.
«Мы готовы сообщить о старте приема предложений граждан по Концепции развития транспортной системы
В Смольном уточняют, что в рамках Концепции разработаны схемы развития метрополитена, городского пассажирского транспорта и
В комитете обещают, что предложения общественности будут «тщательно рассмотрены специалистами КРТИ и по возможности учтены в документе». После 1 апреля, когда будут закончен сбор пожеланий горожан, Концепция будет вынесена на общественные слушания.
Напомним, черновик концепции развития транспортной инфраструктуры
Общий объем масштабных дорожных строек Петербурга, которые были указаны в черновике, превысил три триллиона рублей. Участники обсуждений тогда пришли к выводу, что разработчики Концепции включили в нее несколько заведомо нереализуемых и спорных проектов.