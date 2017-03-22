Набиуллина рассказала о создании в России аналога SWIFT

Мы также доработали свою платежную систему, и если что-то случится — внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог

Набиуллина напомнила, что западные санкции выявили слабые стороны отечественной банковской инфраструктуры, поэтому процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.

Сейчас уже более 90 процентов банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты “Мир”

Нынешний год станет поворотным в масштабном распространении этого платежного инструмента, уверена глава ЦБ.

Набиуллина заявила о незаконном выводе 183 млрд рублей из России в 2016 году

По данным агентства Bloomberg, в качестве усиления антироссийских санкций рассматривались варианты блокирования системы SWIFT для российских организаций.

Необходимость создания отечественной системы платежных карт «Мир» возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) предоставляет авторизованную сеть обмена информацией между банками. Система объединяет 10 тысяч организаций из 209 стран, в том числе около 600 российских пользователей. С ее помощью кредитные организации и компании обмениваются информацией, передают платежные поручения и заключают сделки. Ежегодно через SWIFT проходят поручения более чем на шесть триллионов долларов.