УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково

Как сообщает ведомство 22 марта, поводом для нее стали обращения двух граждан. По мнению одного из них, цены на данный продукт завышены в 4−5 раз по сравнению с территорией послетаможенной зоны. Второй заявитель не исключил, что «руководство аэропорта, служба безопасности и коммерсанты вступили в сговор, протаскивая в чистую зону заведомо запрещенный товар (больше объема 0,1 литр)».

Грузчика Пулково подозревают в кражах гаджетов, одежды и алкоголя

В ходе проверки УФАС было установлено, что на территории стерильной зоны осуществляют продажу воды 12 хозяйствующих субъектов. Стоимость 0,5 л воды варьируется от 42 рублей до 115 рублей. Также любой вылетающий из «Пулково» гражданин может приобрести стакан чистой воды за 20 рублей в торговых автоматах.

Кроме того, холодная вода, подаваемая ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в туалетных комнатах аэропорта, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

«Таким образом, признаки сговора хозяйствующих субъектов на рынке продажи воды в стерильной зоне аэропорта “Пулкова” не установлены», — отмечают в ведомстве.

Проверка ценообразования в кафе и ресторанах послетаможенной зоны еще не завершена. Об итогах этой проверки будет сообщено позднее.