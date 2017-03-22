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19:03 (мск), источник: УНИАН

В НБУ прокомментировали решение России об ограничении денежных переводов в Украину

По словам первого замглавы Нацбанка, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 млн долл.

Источник: УНИАН

Решение Российской Федерации о запрете переводов в Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на банковскую систему нашей страны.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий.

«Я не думаю, что это окажет влияние на банковскую систему, потому что сумма незначительная и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства», — сказал Смолий.

По его словам, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 млн долл., а наиболее популярными каналами для перевода средств без открытия счета, которые теперь не будут работать, являлись Western Union и MoneyGram, однако межбанковские переводы продолжают работать.

«Если человек откроет счет в банке, то межбанковские расчеты сегодня проводятся. Наоборот, теперь отправитель и получатель средств будут идентифицированы и расчеты будут более прозрачными. Это будет способствовать детенизации экономики», — добавил Смолий.

Он напомнил, что Национальный банк разрешает гражданам, которые учатся или работают в России, открывать счета в российских банках.

Также Смолий отметил, что решение РФ о запрете переводов в Украину через международные платежные системы, скорее всего, является ответной реакцией на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете российских платежных систем на территории нашей страны.

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