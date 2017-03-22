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20:17 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк упростил порядок перемещения наличной валюты через границу

Также НБУ в три раза увеличил срок действия подтверждающих документов, необходимых для декларирования наличной валюты.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины упростил порядок перемещения наличной валюты через таможенную границу, разрешив гражданам при декларировании наличной валюты свыше 10 тыс. евро предоставлять для подтверждения источников происхождения средств не только квитанции о снятии денег со счетов в банках, но и квитанции о валютно-обменной операции.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление НБУ № 24, вступающее в силу с 23 марта.

Согласно документу, также регулятор разрешил работникам дипломатической службы Украины, которые возвращаются в страну после завершения долгосрочной командировки, ввозить наличную валюту в сумме свыше 10 тыс. евро на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.

Также НБУ в три раза увеличил срок действия подтверждающих документов, необходимых для декларирования наличной валюты, — с 30 до 90 календарных дней.

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