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21:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина намерена запретить ввоз угля из России

Правительство Украины намерено запретить импорт энергетического угля из России.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров Украины намерен запретить импорт энергетического угля из Российской Федерации, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ресурсу «Энергореформа» в Киеве в среду.

«Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — сказал он, отвечая на вопрос о планах запрет на импорт антрацита из России.

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По информации министра, предварительно проект постановления будет вынесен на рассмотрение Кабмина через одно заседание.

Как сообщалось, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинский уголь, добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, начали отправлять в Россию.

Согласно данным Госстата Украины, в январе 2017 года импорт угля из РФ составил 903,2 тыс. тонн на $114,58 млн, однако из этого объема на антрацит пришлось только 46,86 тыс. тонн на $3,66 млн. Основной же объем импорта из России — это используемый в металлургии битуминозный уголь, объем ввоза которого за первый месяц этого года составил 856,4 тыс. тонн на $110,92 млн.

Комментарии
1
oleg ivanov
правильно, пусть мерзнет народ, сидит без света, самое главное что у верхушки все хорошо.
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