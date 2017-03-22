Украина намерена запретить ввоз угля из России
Правительство Украины намерено запретить импорт энергетического угля из России.
Правительство Украины намерено запретить импорт энергетического угля из России.
Кабинет министров Украины намерен запретить импорт энергетического угля из Российской Федерации, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ресурсу «Энергореформа» в Киеве в среду.
«Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — сказал он, отвечая на вопрос о планах запрет на импорт антрацита из России.
По информации министра, предварительно проект постановления будет вынесен на рассмотрение Кабмина через одно заседание.
Как сообщалось, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинский уголь, добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, начали отправлять в Россию.
Согласно данным Госстата Украины, в январе 2017 года импорт угля из РФ составил 903,2 тыс. тонн на $114,58 млн, однако из этого объема на антрацит пришлось только 46,86 тыс. тонн на $3,66 млн. Основной же объем импорта из России — это используемый в металлургии битуминозный уголь, объем ввоза которого за первый месяц этого года составил 856,4 тыс. тонн на $110,92 млн.