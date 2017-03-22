Украина намерена запретить ввоз угля из России

«Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — сказал он, отвечая на вопрос о планах запрет на импорт антрацита из России.

По информации министра, предварительно проект постановления будет вынесен на рассмотрение Кабмина через одно заседание.

Как сообщалось, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинский уголь, добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, начали отправлять в Россию.

Согласно данным Госстата Украины, в январе 2017 года импорт угля из РФ составил 903,2 тыс. тонн на $114,58 млн, однако из этого объема на антрацит пришлось только 46,86 тыс. тонн на $3,66 млн. Основной же объем импорта из России — это используемый в металлургии битуминозный уголь, объем ввоза которого за первый месяц этого года составил 856,4 тыс. тонн на $110,92 млн.