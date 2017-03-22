НБУ запретил дочкам российских банков проводить финоперации в пользу материнских структур
Соответствующее изменение принято по решению СНБО.
Соответствующее изменение принято по решению СНБО.
Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны запретил дочкам российских банков проводить финоперации в пользу материнских структур. Об этом говорится в постановлении регулятора.
Правление НБУ 21 марта приняло постановление № 25 «О внесении изменений в постановления правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654», которое позволит ввести санкции к банкам, указанным в решении СНБО. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Нацбанк разрабатывал механизм реализации санкций в отношении «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка», «БМ Банка».
Предполагается, что с введением санкций запрещается осуществлять любые финансовые операции подсанкционных банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
В том числе вводится запрет на:
— прямое и/или опосредованное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах
— выплату дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга;.
— распределение прибыли;.
— распределение капитала.
Вместе с тем вышеуказанные санкции не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков и следствием которых являются нарушения вышеуказанных запретов.
На данный момент подсанкционные банки ликвидны и имеют достаточно средств для выполнения обязательств перед вкладчиками.
Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом.