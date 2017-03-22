НБУ запретил дочкам российских банков проводить финоперации в пользу материнских структур

Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны запретил дочкам российских банков проводить финоперации в пользу материнских структур. Об этом говорится в постановлении регулятора.

Правление НБУ 21 марта приняло постановление № 25 «О внесении изменений в постановления правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654», которое позволит ввести санкции к банкам, указанным в решении СНБО. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Нацбанк разрабатывал механизм реализации санкций в отношении «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка», «БМ Банка».

Предполагается, что с введением санкций запрещается осуществлять любые финансовые операции подсанкционных банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.