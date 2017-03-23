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11:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дорогу к стадиону «Нижний Новгород» построят за 189 млн. рублей

Как говорится в материалах портала госзакупок, победителем аукциона на право капитального ремонта автомобильной дороги ул. Самаркандская в границах участка от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в городе Нижнем Новгороде стало ООО «СК «Управление строительства-620».

При начальной (максимальной) стоимости контракта в 197,99 млн. рублей победитель торгов запросил за проведение работ 189,08 млн. рублей. Ещё один участник — АО «Специализированное автомобильное хозяйство района Новокосино» — предлагал провести капремонт за 190,07 млн. рублей.

Таким образом, ООО «СК «Управление строительства-620» в срок до 25 мая 2018 года должно будет разработать документацию и провести капитальный ремонт ул. Самаркандская, который включает в себя: замену дорожного полотна, с гарантией по верхнему слою покрытия пять лет, и бордюрного камня, а также нанесение термопластиковой разметки, гарантия на которую составит один год.

Как отмечается в документах закупки, протяжённость участка 0,625 км.

Ранее сообщалось, что около десяти улиц, в том числе и Самаркандская, станут пешеходными во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде.

Напомним, ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. Нижний Новгород примет матчи группового этапа, 1/8 и ¼ финала.

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