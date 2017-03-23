Баринов: На строительство онкоцентра в регионе заложено 4,5 млрд рублей

По его словам, стоимость работ удалось снизить почти в два раза, убрав из проекта 80 коек и ПЭТ-центр, который будет реализован совместно с институтом Курчатова, «Росатомом» и другими структурами. Баринов заверил, что снижение стоимости работ не скажется на качестве помощи и объёме принимаемых пациентов.

В онкоцентре останутся отделения диагностики и радиологии, стационар и поликлиника, — цитирует чиновника пресс-служба областного правительства.

Илья Баринов подчеркнул значимость первичной диагностики онкозаболеваний в поликлиниках и отметил, что, несмотря на высокие показатели прохождения диспансеризации (план выполняется примерно на 95%), сама процедура зачастую проходит формально. В связи с этим власти планируют ввести показатели эффективности работы главврачей.

По онкологии это будут показатели первичной выявляемости заболеваний, которая должна составлять более 50%. Это проведение определённого количества диспансеризаций на каждый район с учётом возраста населения. Третья обязательная вещь — это наличие не менее двух претендентов на должность главного врача и нулевая дебиторская задолженность по городу, — отметил врио вице-премьера.

По предварительным данным, изменённый проект онкологического центра в посёлке Родники Гурьевского округа будет готов в середине лета 2017 года. Когда начнётся строительство, пока неизвестно. В ноябре 2016 года врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева сообщала, что возведение объекта займёт около четырёх лет.

Таким образом, учреждение появится в Калининградской области не раньше 2021 года. До этого времени на улице Иванникова откроют центр женского здоровья, установят современный маммограф и создадут отделение реабилитации.