Пока у порта Ванино растет прибыль, докерам приходится идти в неоплачиваемый отпуск

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Ряду работников ОАО «Ванинский морской торговый порт» в Ванинском районе Хабаровского края пришлось уйти в в отпуск за свой счет. Причиной стало падение грузооборота в одном из районов порта после переноса пылящих углей в другое место. При этом по документам в порте выросла чистая прибыль в два раза, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщил «Интерфакс», ОАО «Ванинский морской торговый порт» в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с показателем 2015 года — до 1,972 млрд рублей,. Выручка же выросла на 40,1% — до 2 млрд 750,114 млн рублей, говорится в годовой бухгалтерской отчетности стивидора по РСБУ.

Однако, как выяснилось, несмотря на рост чистой прибыли, для собственных работников «Порту Ванино» найти деньги очень сложно. По оценкам докеров, после переноса пылящих углей на УППК-3 на УППК-1 грузооборот упал.

— Были разговоры, что сюда направят другие грузы, но пока особо ничего не пошло. В итоге большинству ребят предлагают уходить в отпуск за свой счет. Не компенсируют людям затраты, — негодует докер-механизатор Александр Егоров.

При этом, даже если на УППК-1 направят грузы, докеры не уверены, что смогут работать.

— Складская площадка на десятом причале, где раньше был уголь, деформирована. Ее, конечно, зачистили от угольный пыли и прочего, но как там работать — непонятно, — рассказал Александр Егоров.

Администрация «Порта Ванино» пообещала предоставить официальную позицию предприятия по данным вопросам в ближайшее время.