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07:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Сегодня в Уфе состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице сегодня состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий.

Помимо вакантных мест от работодателей, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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