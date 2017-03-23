Сегодня в Уфе состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий
УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице сегодня состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий.
УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице сегодня состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий.
Помимо вакантных мест от работодателей, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.