Уникальное оборудование доставлено на судостроительный комплекс «Звезда»

Как сообщает пресс-служба АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», длина стрелы крана 81,7 метра, ширина рельсового пути 10,5 метра, высота 94,5 метра. Доставка кранов из Китая являлась технически сложной транспортной операцией, так как оборудование перевозилось в собранном виде на специальном судне.

Краны были изготовлены в рамках совместного контракта между ДВЗ «Звезда» и China Heavy Industry Corporation Nantong (CHIC) на поставку кранового оборудования для достроечного стапеля СК «Звезда». Всего по контракту китайская компания до конца текущего года поставит на стапель в г. Большой камень 5 единиц оборудования: два крана грузоподъемностью по 320 тонн и два крана грузоподъемностью по 100 тонн, а также кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Первые краны грузоподъемностью 320 тонн были успешно доставлены и установлены на площадке СК «Звезда» в августе 2016 года. Общий вес груза составил 1560 тонн. Краны являются уникальными по своим техническим характеристикам и будут использоваться для строительства крупнотоннажных судов.

Оснащение будущей верфи «Звезда» современным крановым оборудованием обеспечит технологический цикл судостроения в Большом Камне. Новая верфь станет крупнейшей современной гражданской верфью в России, а также базой по созданию и развитию шельфового оборудования.

Справка:

В рамках визита Игоря Сечина в Китай 18 марта 2016 года были подписаны контракты на поставку уникального оборудования для судостроительного комплекса «Звезда». Кроме подписанного контракта с China Heavy Industry Corporation Nantong (CHIC), ОАО «ДВЗ «Звезда» заключил контракт с «Suzhou Dafang Special Vehicle Co. Ltd» на поставку пяти самоходных тяжелых транспортеров грузоподъемностью 650 тонн, 320 и 150 тонн.

В сентябре 2016 года в Большом Камне состоялась церемония запуска первой очереди судостроительного комплекса «Звезда». В присутствии Президента России Владимира Путина прошла закладка плавучего дока для строительства крупнотоннажных судов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Проект строительства нового судостроительного комплекса реализуется в три очереди. Первая пусковая очередь СК «Звезда» предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

«Роснефть» стала первым заказчиком новой верфи. Объем заказа составляет четыре судна снабжения ледового класса. Сдать пилотный заказ планируется в 2019 году. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

«Роснефть» делает все возможное для реализации проекта по созданию судостроительного комплекса. Чтобы обеспечить качественно новые технологии строительства судов и морской техники Компания привлекает оборудование, ранее не применявшееся на отечественных верфях.