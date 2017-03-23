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05:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Агрегаты хвостового оперения для МС-21 из Иркутска изготовили в Ульяновске

Киль и стабилизатор для третьего лайнера готовы для дальнейшей сборки воздушного судна.

Источник: Reuters

Агрегаты хвостового оперения для российского гражданского самолета МС-21, собираемого в Иркутске, изготовили на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Киль и стабилизатор для третьего лайнера готовы к отправке на авиационный завод в столицу Приангарья для дальнейшей сборки воздушного судна сообщает ИА IrkutskMedia.

«Агрегаты хвостового оперения являются заключительными в поставке на третий самолетокомплект», — сообщил директор программы МС-21 Виталий Игнатьев.

Первый полет МС-21 планируется испытать в апреле 2017 года. Точная дата будет определена в момент технической готовности. Серийное производство композитного крыла для самолета МС-21 запустят на заводе «АэроКомпозит-Ульяновск» в текущем году, сообщает газета «Известия».

Напомним, в июне прошлого года в Иркутске премьер-министру Дмитрию Медведеву показали церемонию первой выкатки МС-21.

Кроме того, Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Одной из тем разговора стали поставки самолета МС-21 с Иркутского авиазавода.

Новый пассажирский самолет МС-21 из Иркутска представила корпорация «Иркут» на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии. Также посетители смогут увидеть истребители и учебные самолеты.

Справка: МС-21 — пассажирский самолет российского производства, который будет производиться в трех версиях: МС-21−200 (150 посадочных мест), МС-21−300 (180 мест) и МС-21−400 (212 мест). Входящий в состав ОАК «Иркут» начал разрабатывать МС-21 в начале 2000-х годов. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Первые поставки самолетов запланированы на конец 2018 года.

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