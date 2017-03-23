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06:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд отклонил иск о признании выборов главы КНП недействительными

Заявитель должен предоставить дополнительные документы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск о признании выборов главы «Красноярскнефтепродукта» недействительными. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.

Заявителю рекомендовано предоставить в суд дополнительные документы, чтобы «устранить имеющиеся обстоятельства». Материалы должны быть представлены до 24 апреля.

Напомним, в середине марта один из членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт» потребовал признать назначение генерального директора компании Андрея Чернова недействительным. По мнению истца, процедура назначения была проведена с нарушениями, «что повлекло за собой нарушение его прав и законных интересов как члена Совета директоров КНП, а также интересов общества». Что именно было нарушено при проведении процедуры назначения, в деле не указывается.

Новый генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» был утвержден 13 февраля 2017 года. Руководящий пост занял 35-летний Андрей Чернов. Последние два года он работал в должности заместителя генерального директора — директора по правовым вопросам АО «КрасЭко», а также являлся гендиректором Краевой энергосберегающей компании.

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Суд отклонил иск о признании выборов главы КНП недействительными
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