С резидентами игорной зоны «Приморье», тормозящими стройку, могут расторгнуть договор

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Резиденты интегрированного развлекательного курорта «Приморье», которые не соблюдают сроки строительства, прописанные в инвестиционном соглашении, будут подвержены штрафным санкциям вплоть до расторжения партнерского договора, а на свободные участки найдут новых инвесторов. Об этом сообщил вице-губернатор Приморья Евгений Полянский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Накануне, 22 марта, Евгений Полянский проинспектировал ход строительства объектов на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) «Приморье».

«Губернатор поставил четкую задачу: на площадках резидентов, которые по плану уже должны вести строительные работы, к осени 2017 года должны быть возведены корпуса будущих игорно-развлекательных проектов. На сегодняшний день видно, что работы ведутся недостаточно быстро. Это влияет не только на репутацию самих инвесторов, но и сроки реализации проекта в целом», — обозначил он.

Вице-губернатор подчеркнул, что при возникновении подобного рода ситуаций предусмотрены штрафные санкции.

«Если иностранные партнеры по каким-либо причинам не выполнят своих обязательств в обозначенные сроки, мы оповещаем их о расторжении инвестиционного договора с последующей выплатой штрафов за невыполнение работ», — сообщил Евгений Полянский.

Он добавил, что проект создания игорного курорта «Приморье» имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому региональные власти и девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта.

«Мы оказываем инвесторам поддержку, создаем инфраструктуру и предлагаем одни из самых низких налоговых ставок на игорный бизнес в мире, мы рассчитываем на их серьезный и ответственный подход. Сегодня мы видим достойный пример реализации инвестиционного проекта в лице крупного гонконгского инвестора — компании Melco. Они проявили себя как профессионалы — созданный ими объект Tigre de Cristal уже на первых этапах работы дает хорошие результаты. К концу марта они завершают разработку дизайн-проекта своего второго объекта и совместно с южнокорейской компанией KanwonLand готовы строить новый комплекс стоимостью 500 миллионов долларов США. Если другие инвесторы не способны соблюдать установленный план, мы найдем других. Среди желающих заниматься реализацией проекта интегрированного курорта “Приморье” уже есть много крупных инвестиционных компаний, поэтому найти замену на освободившиеся участки не будет проблемой», — заявил Евгений Полянский.

Напомним, что вторым игорным объектом в ИРК «Приморье» должен стать гостинично-развлекательный комплекс «Маяк» от инвестора NagaCorpLtd (Камбоджа). Реализацию генерального этапа строительства планируется начать с апреля этого года. Завершение работ по созданию 11-этажного гостиничного комплекса назначено на конец 2018 года, открытие — на 2019 год.

Объекты компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и ООО «Роял Тайм Прим» уже также находятся на стадии реализации, но темпы строительства по итогам проведенной инспекции не удовлетворили кураторов проекта.

Второе казино в Приморье откроют в 2018 году.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев сообщил, что инвесторы в официальной форме будут оповещены о результатах инспекции приморских властей для принятия к сведению. Он также отметил, что корпорация продолжает ведение строительных работ по созданию инфраструктуры, необходимой для работы новых игорных комплексов.

Напомним, поручение контролировать ход работ по реализации инвестиционных проектов на территории ИРК «Приморье» своему заместителю дал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По мнению главы Приморья, развитие развлекательного курорта окажет благоприятное влияние на увеличение въездного и внутреннего турпотоков, а также обеспечит создание новых рабочих мест и увеличение гостиничного фонда региона.