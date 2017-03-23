С резидентами игорной зоны «Приморье», тормозящими стройку, могут расторгнуть договор
Такое заявление сделал
Такое заявление сделал
Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.
Резиденты интегрированного развлекательного курорта «Приморье», которые не соблюдают сроки строительства, прописанные в инвестиционном соглашении, будут подвержены штрафным санкциям вплоть до расторжения партнерского договора, а на свободные участки найдут новых инвесторов. Об этом сообщил
Накануне, 22 марта, Евгений Полянский проинспектировал ход строительства объектов на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) «Приморье».
«Губернатор поставил четкую задачу: на площадках резидентов, которые по плану уже должны вести строительные работы, к осени 2017 года должны быть возведены корпуса будущих
«Если иностранные партнеры по
Он добавил, что проект создания игорного курорта «Приморье» имеет большое значение для
«Мы оказываем инвесторам поддержку, создаем инфраструктуру и предлагаем одни из самых низких налоговых ставок на игорный бизнес в мире, мы рассчитываем на их серьезный и ответственный подход. Сегодня мы видим достойный пример реализации инвестиционного проекта в лице крупного гонконгского инвестора — компании Melco. Они проявили себя как профессионалы — созданный ими объект Tigre de Cristal уже на первых этапах работы дает хорошие результаты. К концу марта они завершают разработку
Напомним, что вторым игорным объектом в ИРК «Приморье» должен стать
Объекты компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и ООО «Роял Тайм Прим» уже также находятся на стадии реализации, но темпы строительства по итогам проведенной инспекции не удовлетворили кураторов проекта.
Второе казино в Приморье откроют в 2018 году.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев сообщил, что инвесторы в официальной форме будут оповещены о результатах инспекции приморских властей для принятия к сведению. Он также отметил, что корпорация продолжает ведение строительных работ по созданию инфраструктуры, необходимой для работы новых игорных комплексов.
Напомним, поручение контролировать ход работ по реализации инвестиционных проектов на территории ИРК «Приморье» своему заместителю дал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По мнению главы Приморья, развитие развлекательного курорта окажет благоприятное влияние на увеличение въездного и внутреннего турпотоков, а также обеспечит создание новых рабочих мест и увеличение гостиничного фонда региона.