В Дудинке уничтожат партию санкционных яблок и помидоров
Больше тонны свежих яблок и помидоров уничтожат на севере края — санкционные фрукты и овощи обнаружили в одном из супермаркетов Дудинки.
Больше тонны свежих яблок и помидоров уничтожат на севере края — санкционные фрукты и овощи обнаружили в одном из супермаркетов Дудинки.
Как сообщили в
По информации на маркировке, импортёрами фруктов и овощей выступили белорусские предприятия. Запрещённая к ввозу в Россию продукция была изъята и в ближайшее время будет уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов.