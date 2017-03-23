В Дудинке уничтожат партию санкционных яблок и помидоров

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, на упаковке страной происхождения томатов указана Турция, яблок — Польша.

По информации на маркировке, импортёрами фруктов и овощей выступили белорусские предприятия. Запрещённая к ввозу в Россию продукция была изъята и в ближайшее время будет уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов.





