Мэрия: «Если город не очищен до асфальта, это не нарушение»

Но в целом коммунальщики готовы к паводку на территории Новосибирска. Кто и за что несет ответственность, разъяснили специалисты мэрии 22 марта на пресс-конференции о реализации плана мероприятий по подготовке города к паводкоопасному периоду.

Гололед сковал городские дворы и тротуары улиц. На некоторых участках передвигаться опасно — можно упасть и получить травму. Кто несет ответственность за такое состояние города и дворов многоквартирных домов? Эти вопросы журналисты адресовали специалистам мэрии. Судя по ответам, в создавшейся ситуации никто не виноват.

— Если город не очищен до асфальта, это не является нарушением, влекущим какую-либо ответственность со стороны управляющих организаций, — сообщила председатель комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска Ирина Кузьмина. — Когда тротуар не очищен, может быть выполнена отсыпка пескосоляной смесью или песком. То есть, тот факт, что двор не очищен до асфальта, еще не говорит о том, что там гололед. Если к нам поступают жалобы, мы проводим осмотр и в случае необходимости привлекаем управляющую компанию к ответственности. Жильцы многоквартирных домов, если видят нарушения, вправе обратиться к нам письменно с жалобами, и меры будут приняты.

Пробуксовки на ледяных ухабах парковок крупных торговых центров изрядно замучили новосибирских автомобилистов. Ответственность за порядок на парковках несут владельцы торговых центров. Есть ли способы воздействия на нерадивых руководителей?

— За состояние парковок у торговых центров, в том числе, и их чистоту, прямую ответственность несут управляющие торговыми центрами, — сказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк, отвечая на вопрос корреспондента VN.ru. — Если состояние парковки не соответствует правилам благоустройства, то мы вправе применять административные меры воздействия.

Одна из главных проблем Новосибирска: кто несет ответственность за вывоз снега из дворов многоквартирных домов? Не приведет ли к подтоплению таяние гигантских гор снега, скопившихся во дворах в течение этой зимы? Оказывается, решить проблему могут только сами жильцы.

— В соответствии с постановлением правительства РФ № 290 в минимальный перечень работ и услуг не входит услуга по вывозу снега с территории многоквартирных домов, — напомнила Ирина Кузьмина. — Есть правило нормо-технической эксплуатации, которое позволяет управляющим организациям на свободные места на газонах складировать снег.

Если собственники многоквартирных домов проголосовали, и в перечень работ включены работы по вывозу снега с определенной периодичностью и объемами, то управляющая организация обязана выполнять этот вид услуг. В противном случае такой обязанности у компании нет. Поэтому, если собственники хотят, чтобы с их придомовой территории вывезли снег, им необходимо принять решение на общем собрании и определить стоимость этих услуг.

Под особый контроль взяты дома, которые находятся в низинах, в местах, куда скапливается вода. Всего в Новосибирске определено 117 таких мест, где распложено 320 домов. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

— Не во всех домах были отголосованы и предусмотрены услуги по вывозу снега, но с помощью администраций районов и управляющих компаний была проведена работа с 82 территориями, где из дворов 225 домов по решению собственников снег был вывезен, — сказал глава департамента по ЧС. — В остальных домах собственники отказались, и там снег складирован на газонах, где он и будет таять. Сейчас еще не поздно провести работу (с собственниками) и вывезти снег, который находится на газонах. Но это можно сделать только по решению собственников.

Чиновники мэрии напомнили собравшимся журналистам, что вывозить снег с придомовых территорий по собственной инициативе муниципальные службы не могут, так как это приведет к нецелевому использованию средств, что неминуемо повлечет к привлечению ответственности, вплоть до уголовной. В итоге, в рамках существующего законодательства решить проблему вывоза снега могут только сами жители многоквартирных домов. И в случае подтоплений домов вся вина за ситуацию ляжет на самих собственников.

Подводя итоги встречи со СМИ, Александр Ерохин сказал, что коммунальные службы города готовы к паводку на территории Новосибирска. Глава департамента по ЧС также напомнил о возможных местах подтопления, о чем ранее уже сообщал VN.ru.