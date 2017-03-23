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09:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В субботу в двух районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В эту субботу в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия.

На ярмарках будут представлены самая разная продукция фермерских хозяйств и частных подворий — овощи, мед, мясо, молочная продукция, хлеб и кондитерские изделия.

Ярмарки пройдут в двух районах города. В Октябрьском районе- на площади Дворца спорта и на аллее по улице Рыльского, от улицы Гагарина до улицы Рыльского. В Орджоникидзевском районе ярмарка будет организована на площади перед Дворцом Орджоникидзе.

Время торговли с 10. 00 до 16.00 часов.

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