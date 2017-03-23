Больше половины молока в магазинах Красноярска оказалось подделкой

Директор Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко заявил, что большинство всего молока в Красноярске является фальсификатом. Об этом он сказал журналистам.

Эксперт рассказал о посещении 15 разных магазинов. Во всех точках, начиная с небольших павильонов и заканчивая крупными супермаркетами, были найдены фальсифицированные молочные продукты. Кроме того, Бражко обнаружил продукты от предприятий, которые уже находятся в федеральном «черном списке».

«Сливочное масло по розничной цене должно продаваться не дешевле, чем 450 рублей за килограмм. А мы видим в рознице пачку за 30 рублей. Масло меньше 300 рублей за килограмм просто автоматически является фальсификатом,» — рассказал Бражко.

Напомним, ранее эксперты ЦСМ проверяли красноярское молоко. Результаты исследования показали, что в некоторых образцах присутствует кишечная палочка и антибиотики.

Всего, по данным Россельхознадзора, порядка 56% молочной продукции на прилавках Красноярска является фальсифицированной.