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08:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Китай запускает металлургическое производство в колонии Приморья

Китайские инвесторы планируют направить на запуск уникального для Дальнего Востока литейного комбината в исправительной колонии ИК-20 (пос. Заводской) порядка 100 млн долларов, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА


Как рассказал собкорру ИА Дейта врио замначальника ГУФСИН по Приморью подполковник Иван Поддубный, в ближайшее время ряд российско-китайских партнеров планирует открыть в ИК-20 переработку вторчермета.

Для постройки производственных помещений, закупки и монтажа уникального для Дальнего Востока оборудования инвесторы намерены потратить более 100 млн долларов, большую часть из которых обеспечит китайская сторона. Российские участники проекта возьмут на себя договоренности по лицензированию предприятия, а также по обеспечению его сырьем. Сырье, между тем, необычное — предполагается, что комбинат будет переплавлять списанные железнодорожные вагоны.

По словам. подполковника Поддубного, несмотря на то, что производственная часть в ИК-20 всегда была на высоте, о подобном проекте до недавнего времени можно было только мечтать, поскольку строить цеха придется фактически с нуля.

Напомним, что «промзоны» действуют в 12 из 22 приморских учреждений ФСИН. За 2016 год они совокупно выручили порядка 405 млн рублей, эти средства направлены на улучшение условий содержания осужденных, на их зарплаты, из которых, в том числе, погашаются иски.

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