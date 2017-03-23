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08:04 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска назвала 14 дорог, которые отремонтирует первыми

Как заявил первый вице-мэр Омска Фролов, всего планируется отремонтировать 32 магистрали.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 марта, департамент городского хозяйства Омска обнародовал список из 14 магистралей, которые отремонтируют первыми. Мероприятие проходит в рамках комплексной программы «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» на 2017−2025 годы.

В свою очередь, первый вице-мэр Сергей Фролов пояснил, что первыми планируется отремонтировать наиболее проблемные участки.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— В приоритетном порядке в перечень дорог, подлежащих ремонту, включались магистрали с движением общественного транспорта, дороги с интенсивным движением, дороги, определенные по результатам оценки технического состояния, проведенной ООО «Центр дорожной экспертизы», участки улично-дорожной сети, обеспечивающие транспортные связи с дорогами, отремонтированными в предыдущие годы, и федеральными магистралями на выездах из города.

Список дорог первой очереди, подлежащих ремонту в 2017 году:

1. Улица Авиационная, от улицы 22 Декабря до улицы Транссибирской;.

2. Улица 22 Декабря, от улицы Полярной до Исилькульского тракта;.

3. Круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова);.

4. Улица 5-я Кировская, от ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Талалихина;.

5. Улица Волгоградская, от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов;.

6. Улица Гашека, от улицы Машиностроительной до проспекта Сибирского;.

7. Улица Заозерная, от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозерной;.

8. Проспект Королева, от улицы Химиков до улицы Заозерной и от улицы 7-й Дунайской до Красноярского тракта;.

9. Улица 2-я Восточная, от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. Нейбута;.

10. Улица Госпитальная, от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной;.

11. Улица 25-я Северная, от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта;.

12. Улица XXII Партсъезда, от улицы 1-й Челюскинцев до ул. Раздольной;.

13. Красноярский тракт, от путепровода по улице Заозерной до границы города Омска;.

14. Сибирский проспект, от улицы Новокирпичной до улицы Гашека.

По словам первого вице-мэра, всего в 2017 году запланировано сделать 32 дороги.

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