Мэрия Омска назвала 14 дорог, которые отремонтирует первыми
Как заявил первый
Как заявил первый
Сегодня, 23 марта, департамент городского хозяйства Омска обнародовал список из 14 магистралей, которые отремонтируют первыми. Мероприятие проходит в рамках комплексной программы «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» на 2017−2025 годы.
В свою очередь, первый
Сергей Фролов, первый
— В приоритетном порядке в перечень дорог, подлежащих ремонту, включались магистрали с движением общественного транспорта, дороги с интенсивным движением, дороги, определенные по результатам оценки технического состояния, проведенной ООО «Центр дорожной экспертизы», участки
Список дорог первой очереди, подлежащих ремонту в 2017 году:
1. Улица Авиационная, от улицы 22 Декабря до улицы Транссибирской;.
2. Улица 22 Декабря, от улицы Полярной до Исилькульского тракта;.
3. Круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова);.
4. Улица 5-я Кировская, от ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Талалихина;.
5. Улица Волгоградская, от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов;.
6. Улица Гашека, от улицы Машиностроительной до проспекта Сибирского;.
7. Улица Заозерная, от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозерной;.
8. Проспект Королева, от улицы Химиков до улицы Заозерной и от улицы 7-й Дунайской до Красноярского тракта;.
9. Улица 2-я Восточная, от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. Нейбута;.
10. Улица Госпитальная, от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной;.
11. Улица 25-я Северная, от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта;.
12. Улица XXII Партсъезда, от улицы 1-й Челюскинцев до ул. Раздольной;.
13. Красноярский тракт, от путепровода по улице Заозерной до границы города Омска;.
14. Сибирский проспект, от улицы Новокирпичной до улицы Гашека.
По словам первого