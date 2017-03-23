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08:39 (мск), источник: Uralpress.ru

В апрельские субботники в Челябинске приведут в порядок фасады домов и остановки транспорта

С первого апреля по первое июня в Челябинске пройдут субботники. В план мероприятий войдет не только уборка территории от грязи и мусора, но и приведение в надлежащий вид фасадов домов, остановочные комплексы, а также очистка пространств от незаконно расклеенной рекламы, сообщил замглавы города Юрий Параничев на заседании в среду.

По словам начальника управления благоустройства Владимира Жучкова, ежегодно основная нагрузка по организации и выполнению работ по уборке территорий ложится на районы.

«Администрации должны заранее определиться с местами массовых субботников, составить график уборки, а также обеспечить инвентарем, организовать транспорт для вывоза собранного мусора, — добавил он. — Городские управления должны обеспечить уборку закрепленных за их учреждениями территорий».

В надлежащее состояние должны быть приведены памятники и мемориалы, территории, примыкающие к наземным инженерным сетям, территория городских кладбищ. До официального старта субботников было предложено выполнять рыхление снега и собирать вытаявший мусор.

«Наша задача — привести в порядок не только территорию города, но и фасады домов, остановочные комплексы, очистить заборы от рекламы», — подчеркнул первый заместитель Главы города Юрий Параничев.

В частности, речь шла о концертных афишах, которые расклеены в непредназначенных для этого местах. Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров отметил, что устроителей концертов в городе не так много. Таким образом можно понять кто занимается рекламой этих мероприятий и управлению благоустройства принять меры.

Добавим, что в рамках субботников будет проводиться конкурс «Самый чистый город». По итогам уборки будут отмечены лучшие участники и организаторы.

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В апрельские субботники в Челябинске приведут в порядок фасады домов и остановки трансопрта
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