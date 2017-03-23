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08:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Подведомственная Минобороны новосибирская УК задолжала сотрудникам 37 миллионов

НОВОСИБИРСК, 23 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирской области подведомственная Минобороны компания АО «ГУ ЖКХ» не имеет возможности своевременно выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Региональная государственная инспекция труда выявила у организации долги в размере 37 млн рублей.

«В ходе проведения проверки в ОП “Новосибирское” АО “ГУ ЖКХ” выявлена задолженность по заработной плате перед 2509 работниками за 1 месяц на общую сумму 37,18 млн рублей», — сообщили в пресс-службе инспекции.

Напомним, АО «ГУ ЖКХ» является единственным исполнителем государственных контрактов на содержание и обслуживание коммунальной инфраструктуры Минобороны.

Долги по зарплате не единственная проблема, с которой столкнулась обслуживающая фонд военного ведомства организация. По информации «Совета производителей энергии», подведомственное Минобороны АО «ГУ ЖКХ» и его предшественники — ОАО «РЭУ» и АО «Славянка» — накопили огромные долги перед ресурсоснабжающими компаниями. К концу 2016 года общая сумма их задолженности достигла 5,5 млрд рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной сложившейся непростой ситуации является нехватка средств у Минобороны на ведомственное ЖКХ и, как следствие, недофинансирование компаний-подрядчиков. Данная проблема существует уже много лет, и именно хроническая задолженность Министерства обороны привела к краху предыдущие коммунальные предприятия, которые обслуживали военный фонд.

По всей видимости, долги Минобороны и на этот раз стали причиной того, что с 1 апреля 2017 года на смену «ГУ ЖКХ» придёт другая управляющая компания.

По мнению экспертов, сложности с выплатами заработных плат сотрудникам и конфликты с энергетиками у подрядчиков будут существовать до тех пор, пока не будет решена системная проблема с недофинансированием Минобороны подведомственного ЖКХ.

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