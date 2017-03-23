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08:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 24 марта

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексную очистку дворовых территорий на 24 марта.

В Кировском районе завтра очистят дворы на ул. К. Маркса, 5/3, 5/7, 5/2; ул. Пушкина, 133; ул. Ст. Кувыкина, 23/1, 23/2.

В Калининском районе очистка дворов от снега пройдет по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 93, 95, 131, 129; Хакимова, 3, 5; ул. Ушакова, 56, 60; ул. Плеханова, 9; ул. Касимовская, 10; ул. Т. Янаби, 53, 53/1, 73, 75; ул. Транспортная, 40, 40/1; Первомайская, 35, 33.

В Октябрьском районе уборка дворов состоится на ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 31, 36, 36/1, 38; ул. М. Рыльского, 20; ул. Ю. Гагарина, 54/1, 54/2, 56; ул. Академика Королёва, 18; ул. Парковая, 14, 16; ул. Р. Зорге, 31/1, 52, 52/1, 54; ул. Комсомольская, 146, 167/2, 167/3; ул. Рязанская, 11; Лесной проезд, 12, 14, и Уфимское шоссе, 8, 8/1.

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