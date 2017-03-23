Бюджет Крыма урежут на 1,55 млрд руб — министр финансов РК

Крымским парламентом были утверждены поправки к бюджету на 2017 год, передает Крыминформ. Так, согласно финансовому документу, общий объем расходов и доходов республики планируют уменьшить на 1,55 млрд рублей.

Отметим, что депутаты проголосовали за документ в первом и втором чтениях.

«У нас предлагается уменьшить общий объём доходов и общий объём расходов на сумму 1 млрд 545 млн 588 тыс рублей. Мы уже подписали соглашение с федеральным бюджетом, и на эту сумму меньше подписано поступлений по ФЦП», — пояснила министр финансов республики Ирина Кивико.