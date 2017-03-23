Завод в Прибрежном оштрафован на 90 тысяч рублей за загрязнение воздуха в поселке

По постановлению Калининградского межрайонного природоохранного прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ ООО, «Браво БВР» в поселке Прибрежный привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 90 000 рублей за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно протоколу инструментального контроля источников выброса в атмосферу, в пробах, отобранных в декабре прошлого года от трубы плавильного цеха ООО «Браво БВР», установлено превышение нормативов предельно допустимых выбросов по ряду веществ, а также наличие в выбросе в атмосферный воздух химических веществ, не предусмотренных указанными нормативами. Результаты исследований свидетельствуют о нарушении предприятием законодательства об охране атмосферного воздуха. В связи с этим по требованию природоохранного прокурора ООО «Браво БВР» и было привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в связи с неоднократным превышением ООО «Браво БВР» установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ранее, в августе 2016 года, предприятие уже было привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 8.21. КоАП РФ), природоохранный прокурор направил в региональное управление Росприроднадзора информацию о необходимости аннулирования выданного ООО «Браво БВР» разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.