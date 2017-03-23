Вторая ветка метро обойдется Екатеринбургу в 90,7 млрд рублей

По мнению депутата, строительство второй линии метро возможно только с привлечением федеральных и региональных средств.

«Ранее строительство велось в рамках государственной программы Свердловской области “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года”, с привлечением средств областного бюджета. Заявки на софинансирование строительства направлены в государственные программы на уровне федерации, получены отказы. Прорабатываются возможности реализация проекта с учетом частных инициатив в рамках механизмов государственно-частного партнерства», — отмечает он.

Напоминаем, ранее свердловские власти заявляли, что строительство второй ветки метрополитена обойдется в 40 — 60 млрд рублей.