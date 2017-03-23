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08:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Вторая ветка метро обойдется Екатеринбургу в 90,7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге разработана концепция строительства второй ветки метро. Ее строительство обойдется городу в 90,7 млрд рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер.

«Разработана концепция второй линии метрополитена (9 станций, 10,6 км). Сметная стоимость строительства составляет 90,7 млрд рублей», — пишет Вегнер.

По мнению депутата, строительство второй линии метро возможно только с привлечением федеральных и региональных средств.

«Ранее строительство велось в рамках государственной программы Свердловской области “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года”, с привлечением средств областного бюджета. Заявки на софинансирование строительства направлены в государственные программы на уровне федерации, получены отказы. Прорабатываются возможности реализация проекта с учетом частных инициатив в рамках механизмов государственно-частного партнерства», — отмечает он.

Напоминаем, ранее свердловские власти заявляли, что строительство второй ветки метрополитена обойдется в 40 — 60 млрд рублей.

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Вторая ветка метро обойдется Екатеринбургу в 90,7 млрд рублей
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