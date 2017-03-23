Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
08:49 (мск), источник: dostup1.ru

Тариф на эвакуацию машин на штрафстоянку вырастет на 7% в Челябинской области

Изменения планируется утвердить в течение весны.

В Челябинской области готовятся повысить базовый тариф на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку — уже в конце весны он составит 2 тыс. 38 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Минтарифа региона Татьяну Кучиц.

Напомним, с 1 сентября 2016 года стоимость перемещения и хранения задержанного транспорта должна определяться на основании тарифов, установленных полномочным органом субъекта (ранее такое решение принималось правительством региона).

Сейчас на Южном Урале действует тариф 1,9 тыс. рублей за перемещение одного транспортного средства, хранение стоит от 18 до 111 рублей в час в зависимости от категории машины.

Новая же методика требует сначала определять базовый уровень тарифа, который используется для проведения аукциона на понижение, а потом утверждать тариф конкретно для выбранного по итогам торгов исполнителя услуг. Получается, что сначала определяется предельный уровень тарифа, а потом он сам.

«На основании анализа рынка базовый тариф должен составить 2 тыс. 38 рублей — прирост 7%», — отметила Татьяна Кучиц.

Она добавила, что базовый тариф планируется утвердить в течение месяца. Сколько же владельцам эвакуированных авто придется платить в итоге — покажут аукционы. По словам Кучиц, некоторые организации просили увеличить тариф до 6 тыс. рублей, впрочем, без предоставления обоснования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Славим человека труда»: на ММК посоревнуются мастера столярно-плотницкого дела
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Взрыв боеприпасов произошел на складе в Харьковской области
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь