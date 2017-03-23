В многоквартирных домах Кубани заменят 25 лифтов

Планируется капитальный ремонт порядка 600 многоквартирных домов. Замену лифтов произведут в Новороссийске, Сочи, Армавире и Геленджике. На эти цели будет затрачено порядка 800 миллионов рублей из Фонда капремонта.

Как пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, замена лифтового оборудования — технологически сложный процесс, это одно из наиболее дорогостоящих мероприятий программы капитального ремонта. В каждом случае стоимость составляет почти 1,8 миллиона рублей.