В многоквартирных домах Кубани заменят 25 лифтов
В 2017 году в многоквартирных домах Кубани заменят 25 лифтов. На эти цели из Регионального Фонда капремонта выделят выделено более 45 миллионов рублей.
В 2017 году в многоквартирных домах Кубани заменят 25 лифтов. На эти цели из Регионального Фонда капремонта выделят выделено более 45 миллионов рублей.
Планируется капитальный ремонт порядка 600 многоквартирных домов. Замену лифтов произведут в Новороссийске, Сочи, Армавире и Геленджике. На эти цели будет затрачено порядка 800 миллионов рублей из Фонда капремонта.
Как пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, замена лифтового оборудования — технологически сложный процесс, это одно из наиболее дорогостоящих мероприятий программы капитального ремонта. В каждом случае стоимость составляет почти 1,8 миллиона рублей.
Ход работ по замене лифтового оборудования в Новороссийске проинспектировал руководитель Регионального Фонда капремонта многоквартирных домов Андрей Аксенов. Всего в Новороссийске в 2017 году будут заменены лифты в семи многоквартирных домах, сообщили ГТРК «Кубань» в