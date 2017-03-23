Жители поселка Цементников требуют переселить их в другие дома

Жители поселка Цементников на правобережье Красноярска потребовали переселить их в другие дома. Сейчас на территории стоят бараки, непригодные для проживания.

Елена живет в коммунальной квартире на ул. Краснофлотской. Ее дом построили в конце 40-х годов. Женщина живет здесь с рождения и не помнит, чтобы делали капитальный ремонт. Дом находится в плачевном состоянии, а его износ составляет 70%.

При этом мэрия отказывается признавать дома ветхими. Вновь обсуждать этот вопрос чиновников заставил только суд. Комиссия департамента горхозяйства приехала снова посмотреть на обшарпанные фасады и покосившиеся стены. Люди требуют, чтобы их отсюда переселили — здесь не только дома разваливаются, но и дышать нечем.

«Это промзона, где жить нельзя. У нас с экологией везде плохо, а здесь тем более, потому что поселок находится в окружении восьми промышленных предприятий», — прокомментировал депутат Горсовета Константин Сенченко.

По этим домам комиссия должна вынести решение на следующей неделе. Однако весь вопрос упирается в деньги — в очереди на снос в Красноярске находится 300 домов, а средств в бюджете не так много.

Денег пока нет. Не принято решение по программе переселения. В сентябре этого года в Москве будет решат продолжать региональную адресную программу по сносу ветхого и аварийного жилья или нет, — говорит заместитель руководителя департамента градостроительства администрации Красноярска Галина Голубь.

На снос и расселение поселка Цементников потребуется около 500 млн рублей. Частных инвесторов, которые бы сами расселили людей и взамен получили землю, пока нет.