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09:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подрядчиков для капремонта многоквартирных домов отбирают в Хабаровском крае

В перечне фирм, зарекомендовавших себя на рынке строительных и ремонтных услуг, уже числится 62 организации.

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается отбор подрядчиков, которые в этом году смогут участвовать в аукционах на право проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Все они войдут в специальный реестр фирм, зарекомендовавших себя на рынке строительных и ремонтных услуг. В настоящее время в этом перечне уже числится 62 организации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, главный критерий отбора — отсутствие нареканий к пакету всех необходимых документов. Квалификация фирм и опыт работы также являются одним из необходимых условий участия в конкурсах.

Напомним, что в октябре прошлого года вступил в силу новый порядок привлечения подрядчиков для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Теперь все закупки региональный оператор обязан осуществлять исключительно посредством аукционов. До торгов будут допущены только юрлица или индивидуальные предприниматели, прошедшие предварительный отбор и занесенные в реестр квалифицированных подрядных организаций. Такая система позволит сделать все подготовительные работы максимально прозрачными.

В настоящее время в Хабаровском крае уже ведется ремонт более 120 жилых домов. Всего в этом году по программе капремонта в регионе планируется обновить не менее 474 жилых многоэтажек.

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