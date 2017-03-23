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09:42 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге УК через суд заставили сделать перерасчет за «холодную» горячую воду

В Екатеринбурге прокуратура через суд заставила управляющую компанию сделать перерасчет платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. С заявлением в надзорное ведомство обратилась пенсионерка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что горячая вода в квартиру заявительницы подавалась с температурой, которая не соответствовала нормативным требованиям, а управляющей организацией ЗАО «УЖК «Урал-СТ» неоднократно производились замеры ее температуры.

«Факты подачи горячего водоснабжения ненадлежащей температуры в жилое помещение подтверждаются составленными актами, согласно которым зафиксирована температура — от 37 до 39 градусов с октября по декабрь 2014 года, с января по февраль 2015 года, с февраля по декабрь 2016 года. В соответствии с федеральным законодательством, за каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду. Управляющая компания в добровольном порядке не произвела перерасчет платы за горячее водоснабжение», — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга направила в суд исковое заявление об обязании управляющей компании сделать перерасчет платы по тарифу за холодную воду, а также о взыскании компенсации морального вреда. Суд эти требования полностью удовлетворил: кроме того, что на УК возложена обязанность сделать перерасчет за данные периоды, она должна выплатить 2 тыс. руб. в качестве компенсации.

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